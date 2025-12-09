В Івано-Франківську засудили жінку через "аморальну поведінку": що вона зробила

Жінка продавала пікантні відео / © unsplash.com

Івано-Франківський міський суд визнав винною місцеву мешканку у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 301 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (виготовлення, розповсюдження та збут порнографічної відеопродукції, вчинене повторно).

Суд призначив їй покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, проте звільнив від його відбування із встановленням іспитового строку тривалістю 1 рік.

Про це йдеться у вироку суду.

«Заробіток» через Telegram

Згідно з матеріалами суду, обвинувачена, яка має на утриманні малолітню дитину та не працює, вирішила «підзаробити» через важке матеріальне становище.

Вона виготовила відеопродукцію порнографічного характеру та продала їх через Telegram. Про це дізналась поліція та відкрила кримінальне провадження.

Що розповіла жінка

Обвинувачена повністю визнала свою вину, щиро розкаялася та пояснила, що пішла на злочин через скрутне матеріальне становище (смерть цивільного чоловіка, відсутність батьків та виховання малолітньої дитини).

Вирок суду

Суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченої можливе без її ізоляції від суспільства та застосував положення ст. 75 КК України (Звільнення від відбування покарання з випробуванням).