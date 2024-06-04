В Івано-Франківську затримали чоловіка, який регулярно оголювався перед жінками

В Івано-Франківську до пробаційного нагляду засудили пенсіонера, який регулярного оголювався перед жінками.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

За даними суду, чоловік 8 квітня 2024 року на міському озері побачив двох дівчат. Він підійшов до них, публічно оголив свій статевий орган, мастурбуючи при цьому. 10 квітня пенсіонер повторив свої дії, побачивши біля супермаркету неповнолітню дівчинку. Схоже повторилось 1 травня, коли чоловік помітив трьох дівчат.

Чоловіка звинуватили у порушенні ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Під час слідства він провину визнав та подав відповідну заяву до суду.

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 2 років пробаційного нагляду.

Вирок суду

Нагадаємо, у Києві до іспитового терміну засудили чоловіка, який займався сексом із 15-річною дівчиною.

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