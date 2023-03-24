В Івано-Франківську затримали прихильницю "руского міра": захоплювалася "Вагнером" і Кадировим

У дописах позиціонувала російську війну як визвольну.

Служба безпеки викрила в Івано-Франківську проросійську агітаторку. Вона вболівала за "звільнення окупованих неонацистами територій" та вела агітацію в забороненій соцмережі "Однокласники".

Про це повідомляє Головне управління СБУ Прикарпаття.

Пропагандисткою виявилася мешканка обласного центру 1960 року народження. Зрадниця - лікарка за фахом. У своїх дописах у Мережі вона позиціонувала російську війну як визвольну. Натомість державу та західних партнерів вона обвинувачувала у "бойових діях проти мирного населення".

Антиукраїнська агітаторка вважала "класним" вбивство росіянами українських захисників та обіцянку Кадирова "спалювати шайтанів". Вона була прихильна до угруповання "Вагнера", а також захоплювалася терористами Захарченком та Павловим.

Під час обшуку фігурантка намагалася знищити свій телефон із доказами. Слідчі СБУ зібрали достатньо свідчень протиправної інформаційної діяльності прикарпатки. СБУ повідомила жінці про підозру за статею виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Нагадаємо, у Калуші, на Прикарпатті, суд притягнув до відповідальності 26-річного місцевого мешканця, що лихословив до працівників Національної гвардії. Справа кваліфікована як дрібне хуліганство. Порушникові суд призначив грошовий штраф та стягнув 536,80 грн судового збору.

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