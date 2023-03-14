В Івано-Франківську жінка під час масажу підпалила клієнтку: потерпіла померла 

В Івано-Франківському масажистка під час роботи випадково підпалила клієнтку. Від отриманих травм вона померла.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

За даними суду, жінка у травні 2022 року приймала клієнтку. Вона під час вакуумного масажу, із використанням скляних банок, вогню та спиртовмісних речовин, розлила спирт на тіло клієнтки і потерпіла загорілась.

Клієнтка масажистки отримала опіки та була госпіталізована до обласної лікарні, де померла. Обвинувачена провину визнала та розповіла, що вона під час масажу випадково пролила спиртовмісні речовини, через що відбулося загорання тіла потерпілої. Після чого вона надавала клієнтці допомогу, і доставила її в опікове відділення КНП "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради". Масажистка розкаялась у вчиненому та просила її суворо не карати.

Жінку визнали винною за ч.1 ст.119 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном в 1 рік.

Нагадаємо, у м. Коломия Івано-Франківської області водійка автомобіля Tesla на смерть збила 38-річну волонтерку Юлію Піотровську-Губиляк, її чоловік-військовий Руслан Губиляк перебуває в тяжкому стані.

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