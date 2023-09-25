В Івано-Франківську жінка захоплювалася Путіним і називала Україну "територією РФ"

В Івано-Франківську СБУ затримала уродженку Росії, яка ненавиділа Україну та виправдовувала російську військову агресію.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, жінка вела у забороненій соцмережі агітацію, усвідомлюючи, що сприяє створенню негативної суспільної думки про Україну та українців. У поширюваних дописах вона представляла Україну як державу, що не відбулася, та формувала антиукраїнські настрої.

"Зокрема, жінка активно ділилася контентом зі зневажливими епітетами на адресу української нації, наклепами на Збройні сили України та насміхалась із загибелі захисників. Агітаторка виправдовувала агресію РФ, поширювала вигадки про те, що українські міста заснувала Росія, війну розпочала Україна, українці є окупантами на своїй землі, кримчани задоволені анексією, а Маріуполь загарбники перетворили на зразкове місто.Крім того, жінка вболівала за вояків агресора, захоплювалася Путіним, тужила за сталінізмом і СРСР", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку СБУ вилучила у фігурантки комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розповсюдження антиукраїнської дезінформації в забороненій соцмережі.

Жінку затримали та повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч.1 ст. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками; ч.2, ч.3 ст. 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників.

Нагадаємо, СБУ затримала агентів РФ – збирали дані про ЗСУ і коригували удари по Харкову (фото, відео).

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