В Івано-Франківську зникла 16-річна Настя Чечель: прикмети дівчинки

Дівчинка у понеділок, 1 серпня, близько 14:00 пішла з дому. Втім, її місце перебування досі невідоме.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківська.

"Зникла – Чечель Анастасія Олександрівна, 2006 року народження, мешканка Івано-Франківська", - йдеться у повідомленні.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся довге, чорного кольору, очі карі, має сережку в носі з лівої сторони.

Неповнолітня була одягнена в спортивні шорти чорного кольору, кофту сірого кольору на замку та сірі кросівки. Також мала із собою коричневу сумку.

Правоохоронці просять усіх, кому відоме перебування дівчини, телефонувати на лінію "102" або за телефонами: (0342) 79-03-23, 096 135 04 54.

Як повідомлялося, у Хмельницькому шукають 16-річну Парканюк Марію Михайлівну. Дівчинка пішла з дому в середу, 27 липня, 19:47. Втім, вона досі не повернулась. З собою телефона не мала.

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