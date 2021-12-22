В Івано-Франківську зникла безвісти 16-річна дівчина: фото

Поліція оголосила в розшук неповнолітню жительку Івано-Франківська.
В Івано-Форанківську зникла безвісти 16-річна Анастасія Галій. Дівчина у вівторок, 21 грудня, близько 14 години пішла з дому та дотепер її місцезнаходження невідоме.
Про це повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області.
Прикмети розшукуваної: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся довге русяве, очі карі.
Неповнолітня була одягнена в спортивні штани бежевого кольору, куртку чорного кольору, бежеву кепку і взута у білі кросівки.
"Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця зниклої, просимо негайно телефонувати на лінію "102" або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за номерами: (0342) 79-03-23, 0963277024", - зазначили правоохоронці.