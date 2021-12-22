В Івано-Франківську зникла безвісти 16-річна дівчина: фото

Поліція оголосила в розшук неповнолітню жительку Івано-Франківська.

В Івано-Форанківську зникла безвісти 16-річна Анастасія Галій. Дівчина у вівторок, 21 грудня, близько 14 години пішла з дому та дотепер її місцезнаходження невідоме.

Про це повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області.

Прикмети розшукуваної: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся довге русяве, очі карі.

Неповнолітня була одягнена в спортивні штани бежевого кольору, куртку чорного кольору, бежеву кепку і взута у білі кросівки.

Зникла в Івано-Франківську 16-річна Анастасія Галій / Нацполіція Івано-Франківської області

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця зниклої, просимо негайно телефонувати на лінію "102" або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за номерами: (0342) 79-03-23, 0963277024", - зазначили правоохоронці.

У Дніпрі 4-річна дівчинка зникла з дитсадка | Новини України

Читайте також: