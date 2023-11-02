В Івано-Франківську зростає кількість хворих на гепатит А: що говорить головний санлікар області

Станом на четвер, 2 листопада, в Івано-Франківську госпіталізовано вісім пацієнтів з діагнозом гепатит А. При цьому головний санітарний лікар Івано-Франківщини Руслан Савчук запевняє, що спалаху захворювання не спостерігається.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Наголошую, що наразі спалаху гепатиту А в Івано-Франківській області немає”, - стверджує головний санлікар області.

Також читайте Гепатит А на Вінниччині: чи охопить спалах всю Україну

Усі випадки Руслан Савчук назвав спорадичними, тобто поодинокими. Він також підтвердив, що всі вони зафіксовані в межах міста Івано-Франківська.

Проведені дослідження, за його словами, дозволили виключити ймовірність поширення вірусу через систему централізованого водопостачання.

У коментарі “УП.Життя” головний санітарний лікар Івано-Франківської області додав, що стан пацієнтів, які перебувають у лікарні, середнього ступеня важкості. За його словами, серед них п’ятеро дорослих і троє дітей.

Як зросла кількість хворих

Руслан Савчук також навів статистику захворювання на гепатит А на Івано-Франківщині цього року.

За його інформацією, від 1 січня до 1 жовтня 2023 року на Прикарпатті було виявлено 12 випадків інфікування вірусом гепатиту А. Ще 12 випадків зареєстровано від початку жовтня: чотири з них зафіксували у період 1 - 12 жовтня, сім – від 13 жовтня до 1 листопада, а ще один – 2 листопада.

Тобто тільки за останній місяць захворіла така ж кількість людей, як і за попередні 9 місяців.

Чи є зв'язок зі спалахом у Вінниці

Руслан Савчук також наголосив, що випадки гепатиту А на Прикарпатті не пов’язані і зі спалахом у Вінниці.

"Наші пацієнти не виїжджали не лише за межі області, а й навіть за місто. Контактів з хворими з Вінниці у них також не було", – пояснює він.

Раніше повідомлялося, що через спалах гепатиту А на Вінниччині оголосили надзвичайну ситуацію. Там посилюються протиепідемічні заходи. Адже епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати.

Нагадаємо, напередодні, 1 листопада, стало відомо, що семеро мешканців Івано-Франківська потрапили до обласної клінічної інфекційної лікарні через гепатит А.

Читайте також: