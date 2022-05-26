В Ізмаїлі кожна четверта вулиця має російський наратив: місто готується до масштабного перейменування

В Ізмаїлі кожна четверта вулиця має російський наратив: місто готується до масштабного перейменування

В Ізмаїлі Одеської області оцінили кількість топонімів, які стосуються країни-агресорки Росії та радянського минулого.

У місті нарахували 359 вулиць, провулків, проспектів та інших об'єктів топоніміки. Серед них майже кожний четвертий топонім має російський наратив.

Про це під час брифінгу розповів мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Очільник громади наголосив, що у війні проти України Кремль використовує топоніми як ідеологічну зброю. А тому в Ізмаїлі вирішили розробити спеціальний механізм для масштабного перейменування.

"Топонімічний ландшафт Ізмаїла зберігає сотню вулиць та провулків, названих на честь російських та радянських діячів: вчених, художників, історичних персонажів. Це 90 імен, які не мають жодного відношення ні до історії України, ні до історії Ізмаїла, проте є ідеологічною основою імперських амбіцій сучасної Росії", - розповів Андрій Абрамченко.

За словами мера, місто вже мало кілька етапів перейменувань. Протягом найбільшого, 2016-го, нові назви в межах декомунізації отримали 66 вулиць.

Для оптимізації роботи зараз процес планують проводити у кілька етапів. Зокрема, розроблять критерії, за якими аналізуватиме топоніми та складуть повний перелік назв, які потребують заміни. У фіналі процесу всі обрані топоніми затвердять депутати на сесії міської ради.

Метою нових назв, на думку міського голови, має стати збереження пам'яті про протистояння українців російської агресії, яке відбувається протягом сучасного періоду історії незалежної України, а також фіксація пам'яті про події Другої світової війни, захисників та визволителів міста.

Як повідомлялося, за перейменування вулиць в Ізмаїлі вже взялися. Головний проспект міста, який мав назву Суворова, перейменували на проспект Незалежності. Вулиця Московська тепер називатиметься вулицею Захисників України.

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