В Ізраїлі прокоментували слова Коломойського про замах на Міндіча: що заявили

Ігор Коломомйський

Реклама

Правоохоронні органи Ізраїлю не підтвердили інформацію про замах на вбивство бізнесмена Тимура Міндіча. Раніше цю інформацію заявляв Ігор Коломойський.

Про це повідомив прессекретар поліції Ізраїлю Міхал Зінгерман, передає ізраїльське видання «Детали».

У правоохоронців «немає підтверджень» словам Коломойського щодо ймовірного замаху на Міндіча.

Реклама

Нагадаємо, бізнесмен Ігор Коломойський у розмові з журналістами в залі суду заявив, що на фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча, який виїхав до Ізраїлю перед обшуками НАБУ, скоїли замах на вбивство. За його словами, замах провалився, бо злочинці переплутали будинки.

Також посольство України в Ізраїлі заявило про відсутність інформації щодо ймовірного замаху на вбивство бізнесмена Тимура Міндіча, фігуранта української справи «Мідас», який раніше виїхав до країни.