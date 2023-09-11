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В Ізюмі досі не можуть ідентифікувати 57 жертв з масового поховання зі слідами катувань 

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Ізюмі досі не можуть ідентифікувати 57 жертв з масового поховання зі слідами катувань 

Під час огляду ексгумованих тіл експерти виявили у 15 жертв вогнепальні поранення / Фото: Національна поліція у Харківській області

Наразі 57 жертв із масового поховання на околицях Ізюма Харківської області ідентифікувати не вдалося.

Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, - пише Укрінформ. 

“57 осіб, на жаль, ідентифікувати не вдалося. Щодо ще 58 особах встановлені анкетні дані, але немає родичів цих загиблих, щоб провести ДНК-експертизу”, - зауважив Чубенко.

Понад 20 загиблих мають ушкодження у вигляді переломів різних частин тіла, 15 - були застрелені.

“Під час огляду ексгумованих тіл експерти виявили у 15 жертв вогнепальні поранення, у 87 - вибухові травми, у щонайменше 15 - ознаки катувань (зокрема, вони знайдені зі зв’язаними руками, мотузками на шиї), у 23 - переломи щелеп, кісток голови, рук, ребер”, - додав речник.

У ході слідства правоохоронці з експертами понад 100 разів оглядали місце поховання, було призначено більш як 450 різних експертиз для встановлення причин смерті, наявності тілесних ушкоджень, а також особливих ознак, які можуть допомогти в ідентифікації.

Нагадаємо, на Херсонщині ексгумували тіло 56-річної жительки Правдиного, яку розстріляли на подвір'ї будинку військові РФ під час окупації села. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

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