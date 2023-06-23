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В Ізюмі обікрали ювелірку на понад вісім мільйонів гривень: ідентифіковано двох окупантів

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Олена КапнікОлена Капнік
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В Ізюмі обікрали ювелірку на понад вісім мільйонів гривень: ідентифіковано двох окупантів

Окупанти РФ обікрали ювелірний магазин в Ізюмі у квітні 2022-го. / Фото: Associated Press

Росіянам повідомлено про підозру.

Слідство ідентифікувало двох російських військовослужбовців, які викрали на Харківщині золоті прикраси. Сума вкраденого окупантами - понад вісім мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Зазначається, що у злочині підозрюють 24-річного та 21-річного рядових військової частини 91726. Вони гранатометники гаубично-артилерійського дивізіону. 

Слідство встановило, що наприкінці квітня 2022-го в Ізюмі окупанти обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду. Вони проникли до приміщення та викрали сейф із майже двома кілограмами золотих прикрас. Власнику магазину спричинено матеріальну шкоду на понад вісім мільйонів гривень.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук. Російським військовим повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Ідентифіковано двох російських військовослужбовців, які викрали на Харківщині золоті прикраси. / © Офіс генерального прокурора
Ідентифіковано двох російських військовослужбовців, які викрали на Харківщині золоті прикраси. / Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомлялося, у Бахмуті російський десантник розстріляв п'ять товаришів по службі і дезертував з фронту зі зброєю. Зазначимо, що далеко не перший випадок, коли російські окупанти вбивають своїх товаришів по службі в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
636
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