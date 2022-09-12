В Ізюмі від військових дій загинули щонайменше тисяча людей - депутат міськради

В звільненому від окупантів Ізюмі оговтуються після окупації.

Наразі відомо про тисячу загиблих мешканців міста, щоправда, ця цифра може бути значно більша.

Про це заявив депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник, повідомляє Media Center Ukraine - Ukrinform.

"Повної інформації про кількість загиблих місцевих мешканців наразі немає. Як і по всій окупованій території, росіяни чинили воєнні злочини і намагались їх приховати. Щонайменше тисячу місцевих мешканців загинуло внаслідок військових дій. Але ми вважаємо, що ще більша кількість людей постраждали, бо окупанти зруйнували всі заклади охорони здоров'я. Доступ до ліків був обмежений. Росіяни розграбували всі аптеки", - сказав Максим Стрельник.

Наразі у звільненому Ізюмі гостро стоїть питання забезпечення ліками та госпіталізація тяжко хворих і поранених.

Нагадаємо, українські військові перебувають уже на околицях Лисичанська на Луганщині.

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