Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Ізюмі виявили секретні документи російських окупантів: фото

Дата публікації
Перегляди
1076
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Facebook/Поліція Харківщини
© Facebook/Поліція Харківщини
© Facebook/Поліція Харківщини
© Facebook/Поліція Харківщини
© Facebook/Поліція Харківщини

Поліцейські виявили 13 мішків з документами танкових бригад російської армії, серед яких — карта Харківщини з маршрутом руху.

У підвальному приміщенні ліцею міста Ізюм на Харківщині виявлено секретні документи російських окупантів, які вони покинули під час відступу.

Про це повідомили в поліції Харківської області, опублікувавши відповідні фото.

Серед виявлених документів – секретне бойове розпорядження на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківщини з маршрутом руху, списки особового складу російських танкових бригад, документи структурних підрозділів ВДА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств.

Загалом поліцейські вилучили 13 мішків із документами.

За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше ГУР Міноборони опублікувало перехоплену розмову двох російських військовослужбовців, які обговорювали втрату техніки під час відступу з Ізюма.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1076
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація