В Ізюмі виявили секретні документи російських окупантів: фото

Поліцейські виявили 13 мішків з документами танкових бригад російської армії, серед яких — карта Харківщини з маршрутом руху.

У підвальному приміщенні ліцею міста Ізюм на Харківщині виявлено секретні документи російських окупантів, які вони покинули під час відступу.

Про це повідомили в поліції Харківської області, опублікувавши відповідні фото.

Серед виявлених документів – секретне бойове розпорядження на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківщини з маршрутом руху, списки особового складу російських танкових бригад, документи структурних підрозділів ВДА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств.

Загалом поліцейські вилучили 13 мішків із документами.

За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше ГУР Міноборони опублікувало перехоплену розмову двох російських військовослужбовців, які обговорювали втрату техніки під час відступу з Ізюма.

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