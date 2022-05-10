В Ізюмі з-під завалів дістали тіла 44 людей, які загинули ще у березні

В Ізюмі з-під завалів дістали тіла 44 людей, які загинули ще у березні

В Ізюмі Харківської області під час розбирання завалів знайшли людські тіла.

З'ясувалося, що ці люди загинули ще місяць тому.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, що зараз ЗСУ зачищають територію Білогорівки, куди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти. Евакуація жителів Луганської області відновиться після зачистки села Білогорівка.

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