В Ізюмі залишилося 12-14 тис. мешканців: завезти ліки і продукти до міста неможливо

В Ізюмі залишилося 12-14 тис. мешканців: завезти ліки і продукти до міста неможливо

У тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області гуманітарна ситуація дуже складна.

Через дії загарбників держави-терористки до міста неможливо завезти ліки та продукти. Наразі там залишилося 12-14 тис. мешканців. До 24 лютого в Ізюмі проживало понад 45 тис. осіб.

Про це секретар Ізюмської міської ради Костянтин Петров повідомив "24 каналу".

За його словами, у місті майже немає зв'язку. Якщо з початком бойових дій були місця, куди місцеві мешканці могли виходити і телефонувати, то зараз - це складно. Щоправда, воді зв'язок з'являється, але це лише поодинокі випадки.

"Взагалі там повністю відсутні комунальні послуги: електропостачання, газ, вода. Цього всього немає у місті", – розповів Петров.

Представник міськради акож повідомив, що у самому Ізюмі вже не так "гаряче". Адже бої українських військових з російськими окупантами тривають за межами міста.

Як повідомлялося, в Ізюмі Харківської області під час розбирання завалів знайшли людські тіла. З'ясувалося, що ці люди загинули ще місяць тому - у першій декаді березня.

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