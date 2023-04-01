В Ізюмському районі чоловік на власному подвір'ї підірвався на невідомій вибухівці

На Харківщині чоловік підірвався на невідомій вибухівці.

У селі Довгалівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався 59-річний чоловік. Він перебував на власному подвір’ї. У результаті постраждалий отримав серйозні поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У селі Довгалівка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір'ї, на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав поранення 59-річний чоловік. Зараз медики надають йому усю необхідну допомогу", - написав він.

Синєгубов з акликав пам'ятати про високу мінну небезпеку на Харківщині.

" У разі виявлення такого предмета у жодному разі не торкайтеся його. Потрібно негайно відійти на безпечну відстань та повідомити в ДСНС або Нацполіцію. Будьте максимально уважні та обережні", - наголосив очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо, поблизу села Посад-Покровське на Херсонщині на російській міні підірвалися троє енергетиків. Двоє чоловіків загинули, один — поранений.

Читайте також: