В Ізюмському районі Харківщини встановлені факти загибелі 28 мирних жителів - поліція

Правоохоронці Харківшщини отримали інформацію про загибель майже 30 мирних жителів в Ізюмському районі.

Поки що в поліції немає точної інформації про те, як це сталося.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, інформація оновлена, але за який період загинули жителі Ізюмського району, наразі невідомо.

"В переліку загиблих додано оновлені дані. Стовно 28-ми загиблих осіб отримана нова інформація з окупованих територій Ізюмського району за невизначений термін", - повідомив Болвінов.

За інформацією правоохоронців станом на 18:00 4 липня в Харкоівській області загинула 791 особа, з них 39 дітей. За останню добу в регіоні загинули 33 людини, з них - 1 дитина.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжили обстрілювати населені пункти Харківського та Чугуївського районів Харківської області. Постраждали місцеві мешканці.

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