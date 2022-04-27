В Ізюмському районі на Харківщині росіяни розтрощили дві школи, інші розграбували: фото

В Ізюмському районі на Харківщині росіяни розтрощили дві школи, інші розграбували: фото

У Борівській громаді Харківської області російські окупанти повністю зруйнували дві школи.

Також інші освітні заклади росіяни частково пошкодити та розграбували.

Про це повідомляється на сторінці Борівська селищна ради у Facebook.

"В окупованій Борівській громаді (Ізюмський район, Харківщина) російські загарбники повністю зруйнували дві школи. Інші освітні заклади частково пошкоджені та розграбовані всередині. Першою в березні була вщент розбита Гороховатська школа, в яку влучив снаряд (на фото). У квітні під час окупації рашисти знищили школу в селі Ізюмське", - йдеться у повідомленні.

Часткових руйнувань від воєнних дій зазнала школа в селі Піски-Радьківські. В будівлі вибиті вікна, є вибоїни в стінах, відбитий ріг будівлі з боку тиру. Постраждав також новий спортивний майданчик, побудований лише торік.

"Опорна школа громади – Борівська ЗОШ №1 вціліла зовні, але на подвір'ї школи велика яма від снаряду, розкидані шматки шиферу, металу, будівельне сміття. З одного боку будівлі пошкоджені вікна, вибиті всі двері. Навколо школи валяються папери, малюнки та фотоархіви школярів. Приміщення школи пограбовані, розбиті класи, розтрощене все майно, знищені шкільні меблі та обладнання. Таким є результат "гостювання" ворожих російських військ на початку окупації селища (окупація почалася 13 квітня - ред.)", - розповіли в селищній раді.

За оцінками фахівців, будівля головної школи Борівщини для навчання непридатна і потребує масштабного ремонту.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Борівській громаді Харківської області росіяни спочатку пошкодили і викрали сільськогосподарську техніку, а тепер вимагають почати посівну кампанію.

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