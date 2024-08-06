В Кабміні розповіли, для кого не діятимуть графіки відключень світла

В Україні графіки відключень світла не будуть діяти для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Урядовці ухвалили відповідне рішення сьогодні, 6 серпня, під час засідання. За словами очільника Кабміну, таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу.

"Для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду, ми запровадили пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації. Це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, чи вистачить Україні електроенергії восени і взимку. Зокрема, НЕК працює над тим, щоб збільшити технічні можливості для постачання електроенергії з Європи, зокрема – із Польщі.

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