В Кабміні розповіли про додаткові умови після набуття громадянства України: що треба підтвердити

Люди мають підтвердити знання Конституції України та історії України.
Особи, які отримали громадянство України, впродовж двох років мають підтвердити знання Конституції України та історії України. Непідтвердження цих знань може призвести до позбавлення громадянства.
Про це 30 липня в ефірі національного телемарафону повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
"Проєкт закону про умови набуття громадянства України передбачає, що люди, які набувають громадянство України в тому числі, які мають значні заслуги перед Українською державою, які боронять Україну у лавах ЗСУ, які мають державні нагороди, їхні діти тощо після отримання українського громадянства впродовж двох років мають підтвердити знання Конституції України та історії України", - розповів він.
За словами міністра, мережа центрів, які проводять тестування щодо достатнього рівня знання української мови, вже створена.
"Зараз у нас є відлагоджена процедура підтвердження такого (знання мови – ред.) для державних службовців, а також для осіб, які займають публічні посади. Я думаю, тут буде найпростіше, тому що є ціла мережа центрів, які проводять таке тестування. І скоріше за все на них буде покладено обов’язок проводити це тестування", - сказав міністр.
Нагадаємо, Кабмін подав до Верховної Ради проєкт закону щодо умов набуття громадянства України.
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