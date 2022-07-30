В Кабміні розповіли про додаткові умови після набуття громадянства України: що треба підтвердити

Особи, які отримали громадянство України, впродовж двох років мають підтвердити знання Конституції України та історії України. Непідтвердження цих знань може призвести до позбавлення громадянства.

Про це 30 липня в ефірі національного телемарафону повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Проєкт закону про умови набуття громадянства України передбачає, що люди, які набувають громадянство України в тому числі, які мають значні заслуги перед Українською державою, які боронять Україну у лавах ЗСУ, які мають державні нагороди, їхні діти тощо після отримання українського громадянства впродовж двох років мають підтвердити знання Конституції України та історії України", - розповів він.

За словами міністра, мережа центрів, які проводять тестування щодо достатнього рівня знання української мови, вже створена.

"Зараз у нас є відлагоджена процедура підтвердження такого (знання мови – ред.) для державних службовців, а також для осіб, які займають публічні посади. Я думаю, тут буде найпростіше, тому що є ціла мережа центрів, які проводять таке тестування. І скоріше за все на них буде покладено обов’язок проводити це тестування", - сказав міністр.

Нагадаємо, Кабмін подав до Верховної Ради проєкт закону щодо умов набуття громадянства України.

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