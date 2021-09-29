Два роки переховувався в Італії: у Кам'янському чоловік біля магазину битою побив перехожого

Чоловікові загрожує до восьми років в'язниці.

У Кам'янському Дніпропетровської області біля одного з міських торгових павільйонів чоловік побив битою перехожого. Після чого довгий час переховувався від правоохоронців у одному з міст Італії.

Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області.

Ще в 2018 році громадянин України, який перебував у нетверезому стані, біля торгового павільйону побив битою перехожого. Після чого зник з місця злочину. Розшукати його правоохоронці змогли тільки через два роки. Вся справа в тому, що підозрюваний переховувався в італійському містечку Імперія.

“За дорученням Офісу Генерального прокурора Дніпропетровською обласною прокуратурою вживалися заходи щодо фактичного прийому виданого з Італійської Республіки українця, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (“Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння”) КК України”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Зараз громадянин перебуває під вартою та чекає суду.

Нагадаємо, що у Харкові п'ятеро іноземців-нелегалів влаштувалися на роботу в службу доставки їжі. У стосовно їх копи склали адмінпротоколи.

В Одесі у нічному клубі сталася масова бійка

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання