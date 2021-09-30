В Карпатах і на Буковині у гірські річки випустили майже 25 тисяч мальків дунайського лосося: відео

В Карпатах і на Буковині у гірські річки випустили майже 25 тисяч мальків дунайського лосося: відео

Зариблюють водойми, аби зберегти популяцію лосося, який занесений до Червоної книги.

У гірські річки Прут, Тиса та Черемош на Прикарпатті, Закарпатті й Буковині випустили у вільне плавання майже 25 тисяч мальків дунайського лосося.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, виростили їх на одному з рибзаводів державним коштом. Цього разу мальки були дуже шустрими, кажуть рибінспектори. І це добре для їхньої адаптації у природі.

Лосось дунайський у Карпатах водиться здавна. Це одна з найцінніших та найбільших місцевих риб. Вона може виростати до 1,5 метра завдовжки. Та нині ласа здобич для рибалок - занесена до Червоної книги. Її вилов - заборонено. І зариблюють гірські річки, власне, аби зберегти популяцію лосося.

Новини України: в Карпатах у гірські річки випустили майже 25 тисяч мальків дунайського лосося

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