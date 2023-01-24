В Карпатах лежить сніг та мороз: зимове фото з гори Піп Іван

На високогір'ї ясна погода.
У вівторок, 24 січня в Карпатах сонячна та морозна погода. На горі Піп Іван температура повітря опустилася до 9 градусів морозу.
Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
"На горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-західний, 11-12 м/с. Температура повітря -9°С, - йдеться у повідомленні рятувальників.
Як повідомлялося, вівторок, 24 січня, в Україні буде сухим, а вночі у деяких область і морозним. В Карпатах вночі та вранці місцями туман.