В Карпатах лежить сніг та мороз: зимове фото з гори Піп Іван

У вівторок, 24 січня в Карпатах сонячна та морозна погода. На горі Піп Іван температура повітря опустилася до 9 градусів морозу.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"На горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-західний, 11-12 м/с. Температура повітря -9°С, - йдеться у повідомленні рятувальників.

Фото: Піп Іван 24 січня. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Як повідомлялося, вівторок, 24 січня, в Україні буде сухим, а вночі у деяких область і морозним. В Карпатах вночі та вранці місцями туман.

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