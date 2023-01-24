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В Карпатах лежить сніг та мороз: зимове фото з гори Піп Іван

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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В Карпатах лежить сніг та мороз: зимове фото з гори Піп Іван

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На високогір'ї ясна погода.

У вівторок, 24 січня в Карпатах сонячна та морозна погода. На горі Піп Іван температура повітря опустилася до 9 градусів морозу. 

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"На горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-західний, 11-12 м/с. Температура повітря -9°С, - йдеться у повідомленні рятувальників. 

Фото: Піп Іван 24 січня. / © facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Фото: Піп Іван 24 січня. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Як повідомлялося, вівторок, 24 січня, в Україні буде сухим, а вночі у деяких область і морозним. В Карпатах вночі та вранці місцями туман. 

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Дата публікації
Перегляди
1543
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