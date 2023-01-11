В Карпатах лежить сніг та незначний мороз: зимове фото з гори Піп Іван

На горі майже безвітрян погода.

У середу, 11 січня, в українських Карпатах лежить сніг. Втім, на високогір'ї незначний мороз - температура повітря лише 3°.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зазначається, що зранку, о 10:15 на горі майже безвітрян погода.

"На гор Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер південний, південно-західний, 1 м/с. Температура навколишнього середовища -3°С", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що в Україні 11 січня місцями будуть опади у вигляді мокрого снігу. У північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

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