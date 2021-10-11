В Карпатах мокрий сніг, а на сході до 18° тепла: прогноз погоди в Україні на вівторок, 12 жовтня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
У вівторок, 12 жовтня, погода в Україні буде різною - холодною та дощовою на заході та більш теплою та сухою на сході країни.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні у західних, вдень і у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла, на півдні та сході до 18°, в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
У Києві 12 жовтня буде сухо. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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