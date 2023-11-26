В Карпатах вдарив 16-градусний мороз: атмосферне зимове фото з Піп Іван

У суботу, 26 листопада, на горі Піп Іван в українських Карпатах посилився мороз. Температура повітря опустилася до -16°.

Про це повідомив Чорногірського гірського пошуково-рятувальний пост.

Зазначається, що станом на 08:25 на вершині зафіксована обмежена видимість та туман.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Туман (видимість до 50 м). Вітер північний, 15 м/с.. Температура повітря -16°С", - повідомили рятувальники.

Гора Піп Іван у суботу, 26 листопада. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 26 листопада Україну накриє негода зі снігом та сильним вітром. Вдень в більшості областей України синоптики прогнозують від 8° до 13° тепла.

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