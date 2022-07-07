В Карпатах значно похолоднішало: посеред літа температура опустилася до +2°

На високогір'ї українських Карпат стало значно прохолодніше.
У четвер, 7 липня, на горі Піп Іван Чорногірський температура впала майже до нуля градусів. Низьку температуру зафіксували о 07:30.
Про це у Facebook повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
"На горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північний 3-4 м/с. Температура повітря +2°С", - йдеться у повідомленні.
До слова, на передодні зранку, 6 липня, було +10°С, а 5 липня - 17°С.
Як повідомлялося, у четвер, 7 липня, до більшості регіонів України прийдуть похолодання та дощі. Погода буде мінливо-хмарною.
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