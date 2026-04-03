В Карпати повернулась зима: рятувальники попереджають про небезпеку

Туристів попередили про небезпеку в Карпатах через сніг

До Карпат у квітні знову повернулася зима — у горах суттєво погіршилася погода.

Проце передає ДСНС в Івано-Франківській області.

«Календар каже „весна“, а гори відповідають інакше… На гору Піп Іван квітень не знайшов дорогу. Тут панує зима — вперта, холодна і безкомпромісна», — зазначили рятувальники.

Сьогодні на Піп Івані погода суттєво погіршилася:

хмарно, густий туман;

вітер східний до 18 м/с;

температура повітря -3°C морозу;

висока вологість;

інтенсивне обмерзання.

У ДСНС попередили, що вітер обліплює все льодом, стирає обриси і змінює знайомий рельєф до невпізнаваності. У таких умовах навіть досвіченим туристам достатньо кількох хвилин, щоб залишитися без орієнтирів. Тому рятувальники наполегливо рекомендують утриматися від виходів у високогір’я.

Погода в Україні — останні прогнози

Раніше в Укргідрометцентрі попередили, що до України суне нова хвиля похолодання.

Синоптики попереджають про різкий перехід від весняного тепла до похолодання та нічних заморозків.