В Карпати повернулась зима: рятувальники попереджають про небезпеку
Рятувальники закликають туристів утриматися від походів у високогір’я Карпат через погіршення погоди.
До Карпат у квітні знову повернулася зима — у горах суттєво погіршилася погода.
Проце передає ДСНС в Івано-Франківській області.
«Календар каже „весна“, а гори відповідають інакше… На гору Піп Іван квітень не знайшов дорогу. Тут панує зима — вперта, холодна і безкомпромісна», — зазначили рятувальники.
Сьогодні на Піп Івані погода суттєво погіршилася:
хмарно, густий туман;
вітер східний до 18 м/с;
температура повітря -3°C морозу;
висока вологість;
інтенсивне обмерзання.
У ДСНС попередили, що вітер обліплює все льодом, стирає обриси і змінює знайомий рельєф до невпізнаваності. У таких умовах навіть досвіченим туристам достатньо кількох хвилин, щоб залишитися без орієнтирів. Тому рятувальники наполегливо рекомендують утриматися від виходів у високогір’я.
Раніше в Укргідрометцентрі попередили, що до України суне нова хвиля похолодання.
Синоптики попереджають про різкий перехід від весняного тепла до похолодання та нічних заморозків.