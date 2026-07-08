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У Харкові росіяни двічі влучили по АЗС: є постраждалий
Російські окупаційні війська здійснили подвійну атаку на заправну станцію у Шевченківському районі Харкова.
У Харкові ввечері 8 липня російські війська двічі завдали удару по АЗС у Шевченківському районі міста.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«У Шевченківському районі ворожий дрон поцілив по автозаправці — на місці пожежа», — написав він.
Через деякий час Терехов повідомив про повторне влучання. Відомо про одного постраждалого. У нього осколкове поранення.
Нагадаємо, вночі 8 липня росіяни завдали ракетного удару по Основ’янському та Немишлянському районах Харкова, де пошкоджено понад 20 приватних будинків, храм, автомобілі та мережу вуличного освітлення, є постраждалі.
Сьогодні вранці в Немишлянському районі ворог ударив ракетою по житловому будинку. Внаслідок атаки двоє людей загинуло та ще 20 було поранено.
Також ми писали, що Росія системно полює на українські заправки: лише за останні тижні в Харкові під ударом опинилися шість АЗС.