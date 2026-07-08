У Харкові росіяни двічі влучили по АЗС: є постраждалий

Удар по одній з АЗС в Україні

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У Харкові ввечері 8 липня російські війська двічі завдали удару по АЗС у Шевченківському районі міста.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«У Шевченківському районі ворожий дрон поцілив по автозаправці — на місці пожежа», — написав він.

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Через деякий час Терехов повідомив про повторне влучання. Відомо про одного постраждалого. У нього осколкове поранення.

Нагадаємо, вночі 8 липня росіяни завдали ракетного удару по Основ’янському та Немишлянському районах Харкова, де пошкоджено понад 20 приватних будинків, храм, автомобілі та мережу вуличного освітлення, є постраждалі.

Сьогодні вранці в Немишлянському районі ворог ударив ракетою по житловому будинку. Внаслідок атаки двоє людей загинуло та ще 20 було поранено.

Також ми писали, що Росія системно полює на українські заправки: лише за останні тижні в Харкові під ударом опинилися шість АЗС.

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