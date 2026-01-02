Який вигляд має центр Харкова після ракетного удару — відео з коптера

Наслідки ракетного удару по Харкову 2 січня / © Харківська обласна прокуратура

У п’ятницю, 2 січня, Росія атакувала Харків ракетами. Окупанти влучили у цивільну інфраструктуру в самому серці міста, перетворивши житловий квартал на руїни. Кількість постраждалих продовжує зростати, рятувально-пошукова операція триває.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Хронологія терору

Удар стався 2 січня близько 14:30. За даними слідства, збройні сили РФ випустили по Київському району міста дві ракети. Попередньо встановлено, що це були балістичні ракети типу «Іскандер», які майже не залишають часу на реакцію систем ППО.

За інформацією ДСНС, удар спричинив масштабні руйнування:

Вщент зруйновано торговельно-офісну будівлю .

Знищено частину прилеглого під’їзду 4-поверхового багатоквартирного житлового будинку.

© Харківська обласна прокуратура

© Харківська обласна прокуратура

© Харківська обласна прокуратура

© Харківська обласна прокуратура

Постраждалі та врятовані

За останніми даними рятувальників, кількість постраждалих зросла до 31 особи. Серед поранених є одна дитина — немовля.

Бійці ДСНС проводять героїчну роботу на місці «прильоту». З-під завалів та заблокованих приміщень загалом врятовано 12 людей.

Рятувально-пошукова операція триває, адже під завалами все ще можуть перебувати люди. Інформація щодо жертв уточнюється.

© Харківська обласна прокуратура

© Харківська обласна прокуратура

© Харківська обласна прокуратура

© Харківська обласна прокуратура

Реакція правоохоронців

На місці події працюють усі екстрені служби: техніка розбирає бетонні плити, медики надають допомогу, а слідчі фіксують докази чергового воєнного злочину.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Прокурори опублікували кадри наслідків удару, зафільмовані коптером з висоти пташиного польоту, які демонструють жахливі масштаби руйнувань у центрі міста.

