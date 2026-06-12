В хід пішов «Нептун»: у Криму «підсмажили» об’єкти хваленого путінського Чорноморського флоту (відео)

Українська ракета «Нептун» / © ТСН.ua

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У ніч проти 11 червня підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ атакували ракетою «Нептун» по військовому об’єкту ЧФ РФ в бухті Стрілецька, що у Севастополі у Криму.

Відео наслідків ВМС ЗСУ показали на офіційній сторінці у Facebook.

Зазначається, що їхні сили поцілили прямо в об’єкт. Внаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту РФ.

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«Послідовне знищення військового потенціалу противника позбавляє ворога можливостей для проведення наступальних дій на морі та ускладнює реалізацію його планів. Україна довела всьому світу, що здатна розгромити ворога на морі за допомогою сучасних асиметричних технологій, таких як морські дрони-камікадзе та далекобійне ракетне озброєння», — наголосили у підрозділі.

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Українські сили атакують Крим, відрізаючи росіян від півострова, а мости стають пасткою. Як вважають в ISW, удари по російських військових об’єктах можуть ускладнити підготовку РФ до наступальних операцій.

Додамо, що вночі 12 червня у Криму лунали вибухи. Зокрема, вибухи було чутно в Нижньогорському, Красногвардійському районах, в районі аеродрому «Саки», а також у Сімферополі і Севастополі. Кримські тг-канали повідомляли про активну роботу російської ППО, однак половина ракет російської протиповітряної оборони просто впала в землю.

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