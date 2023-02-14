В Кіровоградській області зареєстрували перший випадок підозри на малярію

За допомогою звернувся іноземець.
У Кіровоградській області зареєстрували перший випадок підозри на малярію. До медиків звернувся іноземець.
Про це "Суспільному" розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.
За словами Надії Оперчук, іноземець тимчасово проживає у Світловодській територіальній громаді. Чоловік нещодавно повернувся зі Східної Африки. Саме там він міг підхопити цю хворобу.
"Нині проводиться епідеміологічне розслідування та відповідне лікування", - наголосила лікарка.
Нагадаємо, хвороб, що передаються від кішки до людини, не дуже багато, але вони небезпечні. Тому власникам тварин потрібно знати, чим можна заразитися від котів, які симптоми небезпечних захворювань та як від них уберегтися.
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