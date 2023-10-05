В Києві працівники "Київавтодору" крали гроші на ремонті доріг: як діяла схема

Учасники запровадили механізм розкрадання коштів, які виділяються на будівництво і поточний ремонт автошляхів.

В Києві правоохоронці викрили схему розкрадання коштів, які виділяються на будівництво і поточний ремонт автошляхів. Організували її службові особи КК “Київавтодор” під керівництвом Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.

Як стало відомо, учасники схеми запровадили механізм розкрадання коштів, які виділяються на будівництво і поточний ремонт автошляхів. шахраї купляли за завищеними цінами матеріали та далі перераховували кошти на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з метою їх переведення у готівку та привласнення.

“Досудове розслідування виявило привласнення бюджетних коштів шляхом забезпечення підпорядкованим та наближеним підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель на послуги з реконструкції шляхопроводу в складі транспортної розв’язки. Службові особи комунальної корпорації “Київавтодор” під керівництвом Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, привласнили бюджетні кошти шляхом забезпечення підпорядкованим та наближеним підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель на послуги з реконструкції шляхопроводу в складі транспортної розв’язки”, - розповіли в Нацполіції Києва.

КП підрядне підприємство в інтересах службових осіб перераховувало кошти на рахунки суб’єкта господарської діяльності за проведені роботи, які фактично виконувались не в повному обсязі.

Нагадаємо, що на Київщині прокурор вимагав з підприємця 45 тисяч доларів.