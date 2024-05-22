В кого не перевіряють військово-облікові документи під час перетину кордону: в ДПСУ назвали категорії чоловіків

Загалом змін до правил перетину кордону громадянами України, що затверджені постановою уряду №57 поки ще не внесено, але варто очікувати їх.

Існує п'ять категорій чоловіків, в яких поки не перевіряють військово-облікові документи під час виїзду за кордон.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі "КИЇВ 24".

"На цей час ми не перевіряємо наявність військово-облікового документа в інших категоріях осіб, які правилами перетину кордону прописані окремими пунктами, відносно яких чітко зазначені умови перетину кордону", - пояснив Демченко.

В кого не перевірять військово-облікові документи під час перетину кордону

Він назвав категорії осіб, в яких не перевіряють наявність військово-облікового документа:

особи з інвалідністю, особи, які супроводжують людей чи дітей з інвалідністю, чоловіки, які перевозять гуманітарну допомогу, водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів, працівники залізниці, авіаційної галузі та морської галузі.

Він нагадав, що змін до правил перетину кордону громадянами України, які було затверджено постановою уряду №57 поки ще не внесено.

"Але варто очікувати, що такі зміни через деякий час відбудуться і коли будуть, скажімо так, змінені, можливо, умови для більшої категорії осіб, то ми, звісно, про це повідомимо", - додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, станом на 22 травня в Німеччині перебуває близько 200 тисяч чоловіків призовного віку - громадян України. Проте, німецька влада не буде їх депортувати, навіть якщо термін дії їхніх українських документів закінчиться.

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