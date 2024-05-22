В кого не перевіряють військово-облікові документи під час перетину кордону: в ДПСУ назвали категорії чоловіків

Загалом змін до правил перетину кордону громадянами України, що затверджені постановою уряду №57 поки ще не внесено, але варто очікувати їх.
Існує п'ять категорій чоловіків, в яких поки не перевіряють військово-облікові документи під час виїзду за кордон.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі "КИЇВ 24".
"На цей час ми не перевіряємо наявність військово-облікового документа в інших категоріях осіб, які правилами перетину кордону прописані окремими пунктами, відносно яких чітко зазначені умови перетину кордону", - пояснив Демченко.
В кого не перевірять військово-облікові документи під час перетину кордону
Він назвав категорії осіб, в яких не перевіряють наявність військово-облікового документа:
- особи з інвалідністю,
- особи, які супроводжують людей чи дітей з інвалідністю,
- чоловіки, які перевозять гуманітарну допомогу,
- водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів,
- працівники залізниці, авіаційної галузі та морської галузі.
Він нагадав, що змін до правил перетину кордону громадянами України, які було затверджено постановою уряду №57 поки ще не внесено.
"Але варто очікувати, що такі зміни через деякий час відбудуться і коли будуть, скажімо так, змінені, можливо, умови для більшої категорії осіб, то ми, звісно, про це повідомимо", - додав речник ДПСУ.
Нагадаємо, станом на 22 травня в Німеччині перебуває близько 200 тисяч чоловіків призовного віку - громадян України. Проте, німецька влада не буде їх депортувати, навіть якщо термін дії їхніх українських документів закінчиться.
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