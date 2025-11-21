- Дата публікації
В компанії Fire Point анонсували балістичну ракету на 850 км: коли з’явиться
Компанія-виробник «Фламінго» працює над балістичною ракетою, яка буде здатна завдавати ударів на відстань к 850 км.
Співвласник компанії Fire Point, конструктор ракети «Фламінго» Денис Штілерман анонсував створення балістичної ракети з дальністю польоту на 850 км.
Про це Штілерман сказав у інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті «Мосейчук+».
«Зараз ми зробили балістичну ракету на невелику відстань. І до середини наступного року ми зробимо балістичну ракету, яка буде летіти 850 кілометрів», — коротко поінформував конструктор «Фламінго».
До слова, у червні керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна офіційно розпочала масове виробництво власної балістичної ракети малої дальності «Сапсан», і що вона у травні вперше була використана в бою. Виробниками цієї ракети є підприємства зі складу держкомпанії «Укроборонпром».