В компанії Fire Point анонсували балістичну ракету на 850 км: коли з’явиться

Співвласник компанії Fire Point, конструктор ракети «Фламінго» Денис Штілерман / © Скриншот з інтерв’ю проєкт «Мосейчук+»

Співвласник компанії Fire Point, конструктор ракети «Фламінго» Денис Штілерман анонсував створення балістичної ракети з дальністю польоту на 850 км.

Про це Штілерман сказав у інтерв’ю Наталії Мосейчук у проєкті «Мосейчук+».

«Зараз ми зробили балістичну ракету на невелику відстань. І до середини наступного року ми зробимо балістичну ракету, яка буде летіти 850 кілометрів», — коротко поінформував конструктор «Фламінго».

До слова, у червні керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна офіційно розпочала масове виробництво власної балістичної ракети малої дальності «Сапсан», і що вона у травні вперше була використана в бою. Виробниками цієї ракети є підприємства зі складу держкомпанії «Укроборонпром».