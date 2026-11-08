В Комишувасі досі шукають людей після удару РФ: скільки вже вдалося встановити

Удар по гумхабу в Комишувасі: 55 загиблих, десятки зниклих та цілодобові пошуки під загрозою нових атак / © Facebook / Запорізька ОВА

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У Комишувасі Запорізької області вже сьому добу поспіль тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару 2 листопада по гуманітарному хабу.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

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За його даними, станом на сьогодні, 8 листопала з-під завалів дістали тіла 55 загиблих. Особу 29 людей уже встановили. Ще 45 людей перебувають у списках зниклих безвісти. Частина з них, імовірно, серед тих, чиї тіла вже знайшли. Триває ідентифікація.

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За словами голови ОВА, роботи ускладнюють постійні атаки ворожих дронів. Через небезпеку рятувальникам доводиться періодично зупиняти пошуки.

«Поки не можемо сказати, коли завершиться операція. Найважливіше зараз — знайти кожного, встановити особи загиблих і дати родинам відповіді про долю їхніх близьких. Водночас маємо берегти життя рятувальників, які працюють на місці трагедії», — зазначив Михайло Семікін.

Також він додав, що влада області оплатить поховання загиблих, а поранені отримають до 50 тисяч гривень допомоги залежно від важкості травм.

© Facebook / Запорізька ОВА

© Facebook / Запорізька ОВА

© Facebook / Запорізька ОВА

© Facebook / Запорізька ОВА

© Facebook / Запорізька ОВА

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали масованого авіаудару по селищу. Було атаковано підземну школу, яку використовували гуманітарний хаб та укриття. Того дня там зібралися люди, щоб отримати допомогу.

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За даними влади, росіяни застосували надпотужні авіабомби.

Пошуково-рятувальна операція на місці «прильотів» триває вже кілька днів, роботи ускладнюють постійні загрози повторних обстрілів.

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