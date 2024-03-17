"В кожній сім'ї має бути не менше трьох дітей": Шмигаль про критичну демографічну ситуацію в Україні

Через повномасштабне вторгнення РФ демографічна ситуація в Україні залишається складною.

Про це розповів в ефірі телемарафону прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що ми "втратили величезну кількість людей".

"На жаль, люди гинуть через цю повномасштабну війну. На жаль, ми втратили і тих людей, які покинули Україну з дітьми. Понад мільйон українських дітей перебуває за кордоном. Задача — повернути ці сім'ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якомога більше діточок, для того, щоби Україна процвітала у своєму мирному майбутньому після нашої перемоги", – сказав Шмигаль.

За його словами, щоб вирішити цю проблему, у кожній українській родині має бути щонайменше троє дітей.

"Загалом в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи", - йдеться у повідомленні.

Збільшення виплат за народження дитини - що відомо

Він зазначив, що гроші для збільшення виплат за народження дитини планують залучати з-за кордону. Адже зараз кожна українська гривня йде на фінансування Сил оборони України.

"Звісно, держава буде підтримувати молодих батьків. Ключовим фактором, який має вирішальний вплив на рівень народжуваності, відповідно до всіх досліджень, є стабільність та безпека. Коли людина має прогнозованість та безпеку, рішення щодо того, щоб завести дитину ухвалюються простіше", – пояснив Шмигаль.

Наразі за народження дитини в Україні виплати становлять 41 тис. 280 грн незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї. Цей показник не змінювався від 2014 року.

"Якщо новий законопроект приймуть – виплати родинам прив'яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, за останні 10 років народжуваність в Україні зменшилася на 40%.

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