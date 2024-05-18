В "кращих" радянських традиціях: окупанти застосовують новий вид пропаганди

Бюджетні установи на ТОТ зобов'язали забезпечити явку працівників на сеанси "промивання мізків".
У Кремлі знов "згадали" радянське минуле і видали чергову вказівку гауляйтерам на тимчасово окупованих українських територіях. Зокрема окупанти наказали подвоїти кількість кінотеатрів і демонструвати там пропагандистські фільми.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
Ці заходи повинні прочистити мізки українцям, які опинилися під окупацією, і розставити “правильні” акценти у їх світосприйнятті.
"Усе, що виправдовує і героїзує свавілля кремлівської терористичної верхівки, це максимально використовується для спотворення свідомості громадян. А особливо тих, хто на власній шкірі переконався в антилюдській сутності Росії", – йдеться у повідомленні.
За даними Центру національного спротиву, усі бюджетні установи на тимчасово окупованих територіях вже отримали вказівку зганяти своїх працівників на перегляд кремлівської пропаганди, щоб "забезпечити повні зали".
Нагадаємо, у Маріуполі російські "психологи" закликають перевиховувати українських дітей. Росіяни продовжують промивати мізки дітям на ТОТ, насаджуючи російську ідентичність.
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