В "кращих" радянських традиціях: окупанти застосовують новий вид пропаганди

У Кремлі знов "згадали" радянське минуле і видали чергову вказівку гауляйтерам на тимчасово окупованих українських територіях. Зокрема окупанти наказали подвоїти кількість кінотеатрів і демонструвати там пропагандистські фільми.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Ці заходи повинні прочистити мізки українцям, які опинилися під окупацією, і розставити “правильні” акценти у їх світосприйнятті.

"Усе, що виправдовує і героїзує свавілля кремлівської терористичної верхівки, це максимально використовується для спотворення свідомості громадян. А особливо тих, хто на власній шкірі переконався в антилюдській сутності Росії", – йдеться у повідомленні.

За даними Центру національного спротиву, усі бюджетні установи на тимчасово окупованих територіях вже отримали вказівку зганяти своїх працівників на перегляд кремлівської пропаганди, щоб "забезпечити повні зали".

Нагадаємо, у Маріуполі російські "психологи" закликають перевиховувати українських дітей. Росіяни продовжують промивати мізки дітям на ТОТ, насаджуючи російську ідентичність.

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