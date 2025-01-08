"В кращих традиція нацистів": Росія на окупованих територіях знищила українську літературу

Літературу роками визнавали в бібліотеках як "екстремістську".
Російські загарбники на окупованих територіях знищили українську літературу у захоплених бібліотеках.
Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
"На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни в кращих традиція нацистів знищили українську літературу у захоплених бібліотеках", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС заявили, що літературу роками визнавали в бібліотеках як "екстремістську".
"Щоправда "екстремістами" стали класики літератури, підручники з історії, книги про голодомор, злочини комуністичного режиму й навіть казки", - зазначили у ЦНС.
Крім того, повідомляється, що відповідальність за знищення літератури взяло на себе так зване міністерство культури в окупаційній адміністрації.
"Імена відповідальних відомі й саме їм доведеться незабаром завершити карʼєру через непереборні обставини", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни посилюють контроль мобільного зв'язку щодо українців на окупованих територіях.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники провели мобілізацію на окупованих територіях.
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