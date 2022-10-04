У Кремлі відреагували на заяви Ілона Маска: що сказали у Путіна про них

У Кремлі назвали "вельми позитивним" останні висловлювання у "Твіттері" американського мільярдера і засновника компанії SpaceX і Tesla Ілона Маска про способу досягнення миру між Україною та Росією.

Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише російське ЗМІ "РИА Новости".

"Вважаємо вельми позитивним те, що така люди а як Маск шукає шляхи мирного виходу вситуації навколо України", - цитує видання Пєскова.

Також Пєсков додав, що українці вже нібито висловилися на "референдумах", тому пропозицію Маска щодо нових "виборів" Кремль не підтримує.

Нагадаємо, Ілон Маск збентежив суспільство скандальною заявою щодо мирних переговорів між Україною та Росією.

Він запропонував провести “повторне голосування” на незаконно захоплених Росією українських територіях. Також Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна". Українські політики вже відреагували на скандальні дописи Маска. Відписав і особисто Володимир Зеленский.

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