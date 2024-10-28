В Криму гриміли потужні вибухи: атаковані Джанкой та Сімферополь

Місцева влада заявила про ракетну атаку.
Вночі, 28 жовтня, у тимчасово окупованому росіянами Криму було дуже гучно. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи у кількох районах півострова, де розташовані військові об'єкти окупантів.
Про це повідомив моніторинговий канал "Кримський вітер".
Окупаційна влада півострова також повідомила про ракетну небезпеку. Про повітряну тривогу у Севастополі заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
У Джанкої та районі було чути до 20 вибухів, у Сімферопольському та Червоногвардійському районі, у селі Гвардійське та Сімферополі (район аеропорту) - до восьми вибухів.
Місцеві жителі повідомили, що перший вибух у Гвардійському був дуже сильним.
Развожаєв заявив, що Крим нібито був атакований балістичними ракетами. Україна факт атаки поки не підтверджувала.
Нагадаємо, Генштаб України підтвердив, що 7 жовтня 2024 року була атака по Феодосійському морському нафтовому терміналу в тимчасово окупованому Росією Криму.
Раніше цей термінал був обстріляний українськими безпілотними літальними апаратами у березні 2024 року.
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