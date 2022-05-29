В Криму лікарні припинили приймання цивільного населення в лікарнях через наплив поранених окупантів

В Криму лікарні припинили приймання цивільного населення в лікарнях через наплив поранених окупантів

Через великі втрати в Україні в окупованому Криму лікарні призупинили приймання хворих.

Медичний персонал мусить займатися пораненими.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема і санітарних, що обумовлює необхідність створювати додаткові можливості надання медичної допомоги. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених. Інтенсивно проводиться збір донорської крові", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, Повітряні сили Збройних сил України збили російський винищувач Су-35 у небі над Херсонською областю.

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