В Криму оголосили евакуацію для сімей російських окупантів

Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Білгородської області.

Російські окупанти отримали наказ від військово-політичного керівництва евакуювати свої сім'ї з Криму. Зокрема, стосується це військовослужбовців з підрозділів ППО.

Про це пише партизанський рух “АТЕШ”.

Як зазначається, агент партизанського руху, який входить до розрахунку систем ППО, яка дислокована в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання “рекомендації” від командирів розпочати евакуацію сімей військових міст Південного військового округу.

“Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Білгородської області, що створює загрозу безпеці у Криму, залишаючи його без належного покриття. Паралельно, ЗС Росії створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА, використовуючи ЗУ-23-2. Це вказує на стратегічну переорієнтацію та підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага йде з Криму”, - наголосили в партизанському русі.

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку зафіксували потужні прильоти по позиціях ППО.

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