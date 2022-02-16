В Криму окупаційна влада на декілька років засудила українського журналіста

В Криму окупаційна влада на декілька років засудила українського журналіста

Денісова впевнена, що справа є сфабрикована і має політичне підґрунтя.

Окупаційний суд в Криму незаконно засудив на 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму і оштрафував на 110 тисяч російських рублів кореспондента "Радіо Свободи" Владислава Єсипенка.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Також читайте Швеція офіційно відмовилася від вступу до НАТО: причина

Окупанти обвинуватили Владислава Єсипенка у нібито "незаконному зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв". Такий вирок виніс підконтрольний Росії так званий "Сімферопольський районний суд".

Українська омбудсменка засуджує рішення окупаційного суду. Вона впевнена, що всі обвинувачення проти журналіста "є надуманими та мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа є сфабрикованою".

"Вирок Владиславу Єсипенку є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідченням політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом. Звертаю увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями", - звернулася Людмила Денісова.

Нагадаємо, що Владислава Єсипенка 10 березня затримали в окупованому Криму за нібито збір інформації на користь українських спецслужб. Він є фрілансером "Радіо Свободи". Напередодні Владислав брав участь в акції до дня народження Тараса Шевченка, яка проходила в Сімферополі.

У Службі зовнішньої розвідки України дії російських силовиків назвали пропагандистською акцією з нагоди річниці окупації Криму.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.