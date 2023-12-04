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В Криму окупанти через великі втрати на полі бою будують новий військовий шпиталь

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Криму окупанти через великі втрати на полі бою будують новий військовий шпиталь

Крим / Фото: ukrinform.ua

Закінчити його планують до весни 2024 року.

Російські окупанти в тимчасово захопленому Криму будують новий госпіталь. Це пов’язано зі значними втратами серед особового складу загарбників.

Про це повідомили в пресслужбі Центрі національного спротиву.

Як стало відомо, новий шпиталь будують у Севастополі. В ньому будуть розміщуватися щонайменше 150 осіб. Здати його в експлуатацію планують до весни 2024 року. Проте новий медзаклад не зможе розв'язувати проблему через великі втрати росіян на полі бою.

“Відтак окупанти й надалі будуть використовувати цивільну інфраструктуру й обмежувати право місцевих на отримання медичної допомоги”, - додали в Центрі.

Нагадаємо, що росіяни готуються застосувати техніку у третій хвилі штурмів Авдіївки.

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Дата публікації
Перегляди
47
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