В Криму пролунали вибухи: під прицілом перебували військові об'єкти

Спалахи від роботи ППО бачили аж у Красноперекопському районі.

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 3 листопада було гучно. Під атакою перебували військові об'єкти росіян.

Про це повідомив Телеграм-канал "Кримський вітер".

Потужні вибухи пролунали у Сімферополі, Севастополі, Гвардійському. Під атакою перебував і Сакський район. У Сімферополі пролунало декілька вибухів, попередньо - атакували саме військове летовище окупантів.

"Російська ППО працювала на північ від Сімферополя. Гучні вибухи також чули в Сакському районі. Спалахи від роботи ППО бачили аж у Красноперекопському районі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Генштаб України підтвердив, що 7 жовтня 2024 року була атака по Феодосійському морському нафтовому терміналу в тимчасово окупованому Росією Криму.

Раніше цей термінал був обстріляний українськими безпілотними літальними апаратами у березні 2024 року.

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