В Криму росіяни арештували кримського татарина та його дружину за "підрив залізниці"

Російська ФСБ арештувала в анексованому Криму 37-річного кримського татарина Едема Муртазаєва та його дружину. Увечері 6 березня їх силою посадили в машину та вивезли у невідомому напрямку.

Про це повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров.

За його словами, дії росіян було зафіксовано на камери відеонагляду. Муртазаєва висувають звинувачення за статтею "Сприяння диверсійної діяльності". Так, чоловікові приписують підрив та пошкодження частини залізниці, що розташована за 12 кілометрів від станції Сімферополь" в Бахчисарайському районі.

Після обшуку кримського татарина відвезли до Сімферополя, повідомило громадське об’єднання Кримська солідарність" у Facebook.

"Едем Муртазаєв хворий на епілепсію. Через проблеми зі здоров’ям він потребує постійного контролю та підтримки інших членів сім’ї", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що Україна може перемогти у війні з Росією вже влітку 2023 року і задля цього найголовніше – звільнити Крим. В іншому разі Україна ніколи не буде в безпеці.

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