В Криму росіяни мобілізовують до своїх лав українців, щоб поповнити власні втрати

На тимчасово окупованих територіях Криму загарбники продовжують проводити приховану мобілізацію за рахунок місцевих мешканців - громадян України.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Зокрема, у місті Севастополь від 20 січня 2023 року російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити втрати росії у так званій "спеціальній військовій операції" за рахунок місцевих цивільних осіб з підрозділів чорноморського флоту. Всім цивільним працівникам визначено заповнити форми, де вказати відомості про військове звання в запасі та наявність водійського посвідчення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, російський президент Володимир Путін не скасував указу про мобілізацію до армії РФ, утім, офіційно оголосити другу хвилю він не може. Водночас особовий склад постійно набирають, а російська пропаганда нівелює цінність життя, намагаючись відправити чимбільше чоловіків на війну.

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