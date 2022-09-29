В Криму вирішили позбутися кримських татар: їх мобілізують найбільше з метою кидати у найгарячіші точки

Мобілізоване етнічне населення планують кидати на найгарячіші точки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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За повідомленням Генштабу, 27 вересня із Севастополя до Херсонської області відправили 2 тисячі осіб, мобілізованих з Криму.

"Військові комісари на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар, із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій. Впродовж 26 вересня цього року, лише у Сакському районі, мобілізовано 21 особу зазначеної національності", - повідомили у Генштабі.

Зауважуємо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються зверення від військовослужбовців.

Нагадаємо, що прокуратура АР Крим радить жителям окупованого півострова в разі призову до російської армії повідомляти про це відомство та не вчиняти злочинів проти України.